بعد افتتاح أول مستشفى ليبي-تركي.. كرانفيل تُؤكد مساعيها لافتتاح المزيد من المستشفيات

أعلنت مجموعة كرانفيل التركية، اعتزامها توسيع نطاق استثماراتها في ليبيا بمجال الصحة عقب افتتاح أول مستشفى تركي – ليبي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة مرتضى كرانفيل، إن شركته أظهرت أداء إيجابيًا في صادراتها إلى ليبيا خلال عام 2022، موضحا أنّ المستشفى التركي – الليبي الذي افتتح بمدينة مصراتة يعد من أهم مشاريع المجموعة في ليبيا خلال 2022 لأنه الأول من نوعه.

وتابع كرانفيل أنّ الأمر لن يقتصر على بناء مستشفى واحد فقط بل كان ذلك بمثابة فتح الطريق أمام استثمارات تركيا بقطاع الصحة، قائلا: «لا نريد أن نقتصر على مصراتة بل نفكر في إنشاء مستشفيات حيثما دعت الحاجة إلى ذلك والتوسع أكثر في هذا المجال».

وذكر رئيس مجموعة كرانفيل أنّ المجموعة يُمكنها إنجاز أعمال أفضل بكثير إذا ساد الاستقرار في ليبيا خلال عام 2023 وأنّ لديهم تفاؤل حيال هذا الأمر.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، شهدت مدينة مصراتة شمال غربي ليبيا، افتتاح أول مستشفى ليبي – تركي يديره أطباء أتراك، وسيعمل الأطباء الأتراك بشكل أساسي في المستشفى الذي افتتحته المجموعة ويضم 120 سريرا و13 عيادة و4 غرف عمليات.