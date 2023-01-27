بعد اقتحام جنين.. الاحتلال يشن غارات جوية على غزة.. المقاومة ترد

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، موقعا للفصائل العسكرية في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأناضول إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات متتالية على موقع للفصائل العسكرية المسلحة وسط قطاع غزة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن تسبب القصف بحدوث انفجارات عنيفة، وأضرار بالمنازل المجاورة للموقع.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، أنّ دفاعاتها الجوية تصدت فجر الجمعة للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة «بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية»

هذا وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق فجر الجمعة، اعتراضه صاروخين أُطلقا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية له.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بعد يوم من اقتحام قواتهلمخيم جنين، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل المخيم بالضفة الغربية، في عملية تعد وفق مراقبين، الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.