بعد اقتحام مجموعة مسلحة.. توقف ضخ المياه بحقول آبار النهر الصناعي

جددت إدارة الجهاز تأكيدها بأنها جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين. [إنترنت]

أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بتوقف ضخ المياه من حقول آبار المياه بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، اليوم الاثنين، بعد قيام مجموعة مسلحة باقتحام موقع الشويرف وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بالتدفق وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالب لهم.

وأوضحت إدارة المنظومة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر ترتب عنه انقطاع المياه هذه الليلة على المدن التي مصدر مياهها المسار الأوسط ومنها (بني وليد- ترهونة- طرابلس والمناطق المجاور لها)، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي الذي كان مبرمج ضمن خطة التشغيل هذا الأسبوع.

وجددت إدارة الجهاز تأكيدها بأنها جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين، وطالبت الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة، منوهة بأن المياه هبة الله للجميع ولا ينبغي استخدامها للمساومة أو إملاء الشروط تحت أي ذريعة، بحسب الجهاز.

اقترح تصحيحاً