بعد الإطفاء العام.. البدء في بناء الشبكة ودخول 7 وحدات توليد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن البدء في بناء وإعادة الشبكة بعد إطفاء عام حدث في الجناحين الغربي والجنوبي في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه وبفضل المهندسين والفنيين المتواجدين في محطات التوليد والتحويل والجهد المتوسط والتوزيع والتشغيل والتحكم، تم البدء في بناء الشبكة الكهربائية.

وتم دخول 7 وحدات توليد على الشبكة الكهربائية وهي الثالثة في محطة أوباري الأولى والثانية والثالثة والخامسة في محطة الرويس والأولى في محطة مصراتة والوحدة الغازية الثانية في محطة الزاوية.

ونوهت شركة الكهرباء بأن العمل جارٍ بوتيرة سريعة من أجل بناء الشبكة الكهربائية ودخول باقي الوحدات وتغذية المناطق بالتيار الكهربائي.