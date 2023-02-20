بعد الإفراج عليه.. «عبدالله منصور» يصل النيجر.. و«الدبيبة» يشكر النائب العام

وصل القيادي في النظام السابق عبد الله منصور إلى النيجر، حيث كان في استقباله محمد منصور ومندوب رئيس النيجر محمد بازوم ووفد من الرئاسة.

وشكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة النائب العام والمدّعي العام العسكري على استجابتهما للجهود المبذولة مع كلّ الأطراف للإفراج عن الموقوف عبد الله منصور.

وأشار الدبيبة في تغريدة عبر تويتر أنّ فبراير لم تكن ‫إلا لتحقيق العدل ورفع الظلم، داعيا كل الليبيين لدعم جهود المصالحة الهادفة لرفع الظلم عن الجميع وفي كل مكان فالمواطن واحد كما هو الوطن.

وفي عهد معمر القذافي، كان عبد الله منصور سكرتيرا ومستشارا له وأحد المسؤولين عن وسائل إعلام النظام. وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بهذا النظام، عين منصور رئيسا لجهاز الأمن الداخلي.

وسلمت النيجر ليبيا عبد الله منصور للحكومة الليبية السابقة برئاسة علي زيدان عام 2014، مبررة ذلك بأنّه انتهك التعهدات التي قطعها، ولم يحترم شروط لجوئه لديها.