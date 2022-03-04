بعد الإفراج عنه.. «قدور» يؤكد لـ«عين ليبيا» أن من احتجزهم وقعوا ضحية حملات إعلامية

أكّد وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور الإلافراج عنه وأنّه في حالة صحية جيدة

وقال قدور في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّ القوة المشتركة التي احتجزتهم، قوامها من ابناء الثورة، وهي قوة منضبطة وذات سمعة طيبة، لكنها وقعت تحت تأثير الحملات الاعلامية المضللة التي تستهدف الحكومة الجديدة.

وأردف قدور أنّ «طريقة الهجوم على موكبنا ونقلنا لمركز الاحتجاز كانت مرعبة واستخدمت خلالها الأسلحة وإطلاق الأعيرة النارية ولكني لم أتعرض لأي أذى أو اعتداء».

وأشار قدور إلى أنّه يشكر كل من سعى في إخلاء سبيله، مؤكدا أنّه سيعمل بشكل وطني بعيدا عن تصفية الحسابات أو الانتقام.