بعد الإمارات.. قطر تطلق مشروع «العملة الرقمية»

أعلن مصرف قطر المركزي، “عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، بعد إتمام تطوير البنية التحتية اللازمة”.

وقال المصرف: “من المنتظر أن يكون هذا المشروع بمثابة خطوة استباقية تهدف مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال”.

وبحسب صحيفة الشرق القطرية، أضاف المصرف المركزي، “أنه ستتم تجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة”.

وأوضح المركزي القطري، “أن المشروع سيركز على تطبيقات العملة الرقمية لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، كما يسعى إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية”.

هذا ومن المنتظر أن يدخل المشروع في مرحلته التجريبية الأولى المستمرة حتى أكتوبرالمقبل، وتأتي التجربة القطرية في هذا المجال، بعدما أعلنت الإمارات في أبريل الماضي، استعدادها لإنجاز المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للعملة الرقمية “الدرهم الرقمي”.