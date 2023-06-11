بعد الإمارات والسعودية.. قطر ترحب بتوافق «6+6», وتعتبره خطوة مهمة

رحبت وزارة الخارجية القطرية بتوافق لجنة «6+6» على إعداد القوانين الانتخابية في بوزنيقة المغربية، معتبرة أنّه خطوة مهمة نحو تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية.

وجددت الخارجية القطرية على دعمها للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها من أجل استقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والازدهار.

وأعربت الخارجية القطرية على تقديرها للمملكة المغربية، على جهوها في استضافة المحادثات ودعمها لتوافق الأطراف الليبية، مشددة في السياق نفسه على دعمها لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.