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بعد الاتفاق على توزيعهم.. سالفيني يسمح لـ116 مهاجر غير شرعي بالنزول في إيطاليا

عين ليبيا | آخر تحديث: 1 أغسطس 2019 - 14:40
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أعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، استعدادها لاستقبال قسم من المهاجرين شرط التنسيق مع دول أوروبية أخرى. [رويترز]
أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، الأربعاء، أن المهاجرين الـ116 الذين لا يزالون عالقين على سفينة “غريغوريتي” التابعة لخفر السواحل الإيطاليين، سيتمكنون من النزول لليابسة بعد اتفاق لتوزيعهم على 5 دول أوروبية.

حيث كتب سالفيني زعيم رابطة اليمين المتطرف على فيسبوك:

“سأسمح بنزول المهاجرين في الساعات المقبلة، سيوزع المهاجرون على ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبورغ وأيرلندا وإيطاليا”.

هذا وأعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين، استعدادها لاستقبال قسم من المهاجرين شرط التنسيق مع دول أوروبية أخرى.

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وكان خفر السواحل الإيطالية قد أنقذ مساء الخميس، 140مهاجراً كانوا في زورقين أبحرا من ليبيا ونقلوهم إلى السفينة غريغوريتي. ومساء الخميس قضى أكثر من 110 مهاجرين في غرق زورقهم قبالة ليبيا.

كما نقل 6 من هؤلاء إلى جزيرة لامبيدوسا لمعاناتهم مشاكل صحية، فيما نقلت امرأة حامل مساء السبت إلى صقلية مع ابنيها ورفيقها.

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