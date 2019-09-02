بعد الاستياء من حضوره لاجتماع النُخب.. «بعيو» يرد على النُشطاء

أثار استقبال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج للصحفي محمد بعيو، خلال اجتماع عقده السبت مع عدد من النخب والفعاليات، غضب واستياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في الوقت الذي يُقدم فيه شباب ليبيا الغالي والنفيس للتصدي للآلة الإعلامية المدعومة إماراتياً.

حيث قال مجموعة من المدوينين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي في نقل أخبار المحاور، إنهم تصدوا للحملة المُمنهجة من إعلام الإمارات ونجحوا في ذلك بكل إقتدار منذ بداية العدوان على العاصمة طرابلس.

وأكد النشطاء أنه وبعد تكريم من وصفوه بالبوق محمد بعيو من قِبل المجلس الرئاسي فهم يسلمون له مهمة الدفاع عن الدولة المدنية ونقل أخبار المحاور والتواصل مع الشباب في الجبهات.

وقال النشطاء أن خطوتهم هذه أتت بسبب عدم اعتراض أي أحد من أصحاب القرار سياسياً وميدانياً على تواجده في الاجتماع.

هذا ورد بعيو على هذه الدعوات بمنشور على صفحته الرسمية قال فيه:

“ترفُّعاً عن الصغار والصغائر لن أرد على حملات الجهلة والتافهين، لكنني أسأل هل هذه هي الدولة المدنية التي يدافعون عنها في مواجهة الدكتاتورية العسكرية ؟”.

وأضاف قائلاً:

“أنا واثق في نفسي، موقفي الوطني واضح ومنفتح على الجميع ومستعد لأي حوار مباشر من طرابلس مع أي قناة تلفزيونية ليبية، يجب الانتقال من مفهوم الإلغاء، إمّا أنا وإمّا أنت، إلى مفهوم الالتقاء أنت وأنا و سأكتب لكم بمشيئة الله قصة اللقاء الذي أثار العواصف”.

وعلق أيضاً الخبير الأمني سليمان بن صالح على لقاء السراج وبعيو، حيث قال:

“لو شاهد هذه الصورة مقاتل یمتشق سلاحه وینتظر علی التبة قدوم عدو طرابلس والوطن لیدفعه عنها ویمنعه من الدخول إلیها، تری ماذا سیقول؟ ولو شاهدها أب دفع بابنه إلی إحدی التبات لیموت من أجل طرابلس تری کیف سیتصرف؟”.

وتابع الخبير الأمني:

“هذا السراج یحابي الجمیع ویأخذ بخاطر الجمیع ویتوافق مع الجمیع إلا مع الذین یدافعون عن طرابلس وهو یعلم تمام العلم أن الذین یحابیهم الآن ویتوافق معهم لو تمکنوا منه لوضعوه خلف القضبان أو في مکان لا یعرفه أحد کما فعلوا بسرقیوة، ویعلم أیضاً تمام العلم أن الذین یحافظون علی وجوده في السلطة هم أولئک الذین یدافعون عن طرابلس، فأي الفریقین أولی بالتوافق معه یا سید رئیس المجلس؟”.

من جهته قال الناشط سراج هويدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

“مع احترامي لكل الأبطال في الجبهات فمنذ اليوم سأتوقف عن نشر أي شي عن الشأن الليبي لا يشرفني الإصطفاف مع حكومة تعتبر بعيو نخبة ثقافية في نفس الصف”.

وكتب الناشط ناجي الحاج عبر صفحته على فيسبوك يقول:

“إلى كل الرجال المرابطين في الجبهة الإعلامية من بداية الحرب و كسرتم إعلام الإمارات ومن ضمنها برميل الفرث هذا محمد بعيو تكلمنا بصوت واحد وخاطبنا الحكومه كل يوم لتقديم المساعدات الداعمه للإعلام و رفضو اليوم أمام الجميع رأيتم تكريمهم لبوق الرجمه في طرابلس لدعمه لقوات حفتر بسفك دمائنا، لو فيكم ذرة نخوة تتوقفوا عن النشر، ولنرى هذه النخب كيف تدافع عن الحكومة”.

هذا وكان مجموعة من النشطاء في نقل أخبار الجبهات والمحاور التي تخوضها قوات بركان الغضب قد قرروا إيقاف نشرهم لأي أخبار احتجاجاً على استقبال بعيو باعتباره أحد أذرع قوات الكرامة حسب وصفهم.

وضمت المجموعة ما عدده 16 ناشطاً معروفاً من بينهم جمال الكافالي وسراج هويدي وعبد اللطيف شنبيرة وعلي الراجحي وفرج شيتاو وبشير السويحلي وحسام النجار وغيرهم.

وهاجم محمد بعيو في أكثر من مناسبة عبر صفحته في فيسبوك قوات بركان الغضب ووصفها بالمليشيات التي تقودها الإخوان، كما أشاد بالقوات المعتدية على العاصمة طرابلس ودعمها مراراً.