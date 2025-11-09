بعد الاستيلاء على أموال زبائن.. إحالة مسؤول بمصرف الجمهورية للمحاكمة

أعلن مكتب النائب العام، أن نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، قد واجهت مساعد مدير فرع مصرف الجمهورية في الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، بتهمة الاستيلاء على مبلغ قدره 998,000 دينار من حساب مصرفي لأحد زبائن الفرع.

وتبين أن المتهم قام بإجراء تحويلات مصرفية داخلية من حساب الزبون دون طلب أو إذن مسبق من صاحب الحساب.

وأفاد مكتب النائب العام بأن النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى قضاء الحكم، وهو قيد تدبير الحبس الاحتياطي لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.