بعد الاشتباكات الأخيرة.. السعودية توجه رسالة إلى الحكومة السورية

أعربت المملكة العربية السعودية، عن “إدانتها للجرائم التي نفذتها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا نتج عنها استهدافها للقوات الأمنية”.

وشددت الخارجية السعودية في بيان، “على وقوف المملكة إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي”.

وكانت قوات الأمن السورية، أعلنت “أنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة|، قالت إنها تابعة للنظام السوري القديم”.

فيما ذكر مصدر في إدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة، في تصريح لـ”سانا”، أنه بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا”.

ورداً على التطورات المتسارعة، “فرضت السلطات السورية المؤقتة حظر تجول في حمص واللاذقية وطرطوس حتى صباح الجمعة، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الجرائم التي تقوم بها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية واستهدافها القوات الأمنية، وتؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الحكومة السورية فيما تقوم به من جهود لحفظ الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي. pic.twitter.com/pTum2BDs0N — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 7, 2025