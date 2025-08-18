بعد الاعتداءات.. وفد من المفوضية يزور مكاتب الزاوية والساحل الغربي

قام عضوا مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب وأبوبكر مردة، يرافقهما مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار ومدير إدارة التسجيل والعمليات الخارجية أشرف احمودة، صباح اليوم الاثنين، بزيارة إلى مكتبي الإدارة الانتخابية في الزاوية والساحل الغربي.

وتأتي الزيارة عقب الاعتداءات التي طالت المكاتب فجر الجمعة 15 أغسطس، والتي أسفرت عن حرق مبنى مكتب الساحل الغربي ومخزن مكتب الزاوية.

واستمع الوفد خلال الجولة إلى مديري وموظفي المكاتب حول حجم الأضرار والإجراءات المتخذة لضمان استمرار سير العملية الانتخابية، مؤكداً تضامن المفوضية الكامل مع موظفيها.

وأكد أعضاء المجلس أن هذه الاعتداءات لن تثني المفوضية عن أداء رسالتها الوطنية في خدمة إرادة الناخب الليبي وخياراته الديمقراطية.