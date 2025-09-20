بعد الاعتداء على أراضيها.. أول شكوى من قطر ضد إسرائيل

صعّدت قطر تحركاتها السياسية والدبلوماسية عقب الهجوم الذي استهدف عددًا من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس” في العاصمة الدوحة، حيث سلّمت، اليوم السبت، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، اعتبرت فيها أن الاعتداء الإسرائيلي يمثل “انتهاكًا صارخًا” لسيادة الدولة ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.

وتولى المندوب الدائم لقطر لدى المنظمة، عيسى عبد الله المالكي، تسليم الرسالة باسم بلاده، مؤكدًا احتفاظ الدوحة بكامل حقوقها وفق القانون الدولي، في إشارة إلى إمكانية اللجوء لإجراءات قانونية ودبلوماسية أوسع لمحاسبة إسرائيل على العملية.

وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق، مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة “حماس” في الدوحة، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بالنظر إلى ما تمثله من خرق مباشر لسيادة دولة مضيفة ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.

وجاء التحرك القطري بعد أيام من استضافة الدوحة قمة عربية إسلامية استثنائية، تصدّر فيها الاعتداء الإسرائيلي جدول الأعمال.

ودعا البيان الختامي للقمة إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة “انتهاكاتها وجرائمها” ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل فرض العقوبات عليها، تعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، والمباشرة بإجراءات قانونية لمحاسبتها على أفعالها.