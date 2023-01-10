بعد الاعتداء على منزلها.. مجلس النواب يُدين ماحدث لمنزل النائبة «سارة السويح»

أدان مجلس النواب الاعتداء على منزل عضو مجلس النواب عن جنزور سارة السويح بعد رمي خارجين عن القانون قنابل يدوية وقواذف «آر بي جي» داخل المنزل مما أدى إلى حرقه وتدميره.

وأكّد مجلس النواب على استنكار هذه الاعتداءات على أعضاء مجلس النواب بصفتهم ممثلي الشعب الليبي من قبل مجموعة خارجة عن القانون، وأنّ هذه الأعمال لن تُثني أعضاء المجلس عن ممارسة أعمالهم لتمثيل مناطقهم وناخبيهم.

وطالب مجلس النواب مكتب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقعة وملاحقة المتورطين وتقديم إلى العدالة، وفقا لقوله.



