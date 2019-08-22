الرئيسية | عربي ودولي

بعد الانفجار الذي هزَّ موقع اختبار عسكري.. بوتين يؤكد عدم وجود أي تهديد إشعاعي

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أغسطس 2019 - 13:06
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

شدد بوتين على أن الدول المجاورة لم تسجل أي ارتفاع في النشاط الإشعاعي. [رويترز]
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن الانفجار الذي وقع مؤخراً في موقع اختبار عسكري شمال غربي روسيا لم يشكل أي تهديد إشعاعي. 

حيث جاء ذلك في تصريحات للرئيس الروسي، بعد محادثات مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو.

وشدد بوتين على أن الدول المجاورة لم تسجل أي ارتفاع في النشاط الإشعاعي.

هذا وأسفر انفجار وقع في 8 أغسطس بإحدى الوحدات العسكرية شمالي روسيا عن مقتل جنديين، وخمسة مهندسين نوويين.

أخبار ذات صلة
الهند تُلوح بإمكانية استخدامها للسلاح النووي في كشمير!

كما أعقب ذلك ارتفاع طفيف في مستويات الإشعاع في سيفيرودفينسك القريبة، لكن السلطات أصرت على أن المستويات المسجلة لا تشكل أي خطر على السكان المحليين.

ويعتقد بعض الخبراء أن الانفجار وقع أثناء اختبارات صاروخ “كروز” يعمل بالطاقة النووية.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن