بعد الانفراجة التجارية بين أمريكا والصين.. الذهب ينهار

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتستقر قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، في ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، ما قلل من الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3230.99 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:09 صباحاً بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل انخفاضاً بنسبة 2.7% خلال جلسة الاثنين. أما العقود الأميركية الآجلة للذهب، فقد ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.2% إلى 3235.20 دولاراً للأونصة، وفقاً لبيانات وكالة “رويترز”.

وتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات استمرت يومين في جنيف، تخفيض الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم لمدة ثلاثة أشهر؛ حيث خفضت الولايات المتحدة رسومها على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، في حين خفضت الصين رسومها على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%.

وهذا الانفراج ساهم في دعم أداء الأسواق المالية العالمية على حساب أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

بدوره، قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في “كيه.سي.إم تريد”: “تحسن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين عزز الإقبال على المخاطرة، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كأداة للتحوط”.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يقدم مؤشرات جديدة بشأن اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وفي أسواق المعادن الأخرى، سجلت الأسعار تحركات متباينة: ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.78 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% إلى 982.70 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 942.19 دولاراً.