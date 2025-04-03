بعد التعافي من الإصابة.. «الهوني» جاهز للعودة لبطولة «الدوري الممتاز»

أعلن نادي “الأهلي طرابلس”، عن “تعافي نجمه حمدو الهوني، من الإصابة، كما أكدت على انتهاء اللاعب من مرحلة التأهيل البدني والطبي، وعودته في الانخراط بالتدريبات الجماعية والمباريات تدريجياً”.

كما أعلن النادي “عن قرب عودة اللاعب التونسي نجم خط الوسط غيلان الشعلالي، حيث أن مرحلة العلاج التأهيلي تسير بشكل جيد، وسيعود إلى ليبيا قريباً لمتابعة حالته وتحديد موعد العودة للتدريبات”.

وأفادت صفحة الأهلي عبر فيس بوك، “بمواصلة اللاعبين عبدالعزيز صهيب ووليد إبراهيم لتدريباتهما اليومية مع الفريق، وحاجة الدوكالي الصيد إلى 5 أيام للعودة للتدريبات الجماعية، حيث بدأ جلسات العلاج الطبيعي بعد إصابة بسيطة”.

ووفق النادي، “سيكون هؤلاء اللاعبين جاهزين وعلى ذمة الطاقم الفني للفريق بقيادة المدير الفني المصري حسام البدري في جولات السداسي من الدوري الليبي الممتاز في كرة القدم بمرحلتها الأولى”.