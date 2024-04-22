بعد التلويح بتغييرها.. طهران تحسم الجدل لا مكان للأسلحة النووية في عقيدتنا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، إن الأسلحة النووية “لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية”، وذلك بعد أيام على تصريحات من داخل الحرس الثوري تناقض ذلك.

وجاء التعليق بعد أيام من تحذير صدر عن قائد بالحرس الثوري، من أن طهران قد تغير سياستها النووية إذا تواصل عليها ضغط التهديدات الإسرائيلية، حسب رويترز.

والأسبوع الماضي، نقلت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية للأنباء عن قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران قد تراجع “عقيدتها النووية” في ظل التهديدات إسرائيلية، مما أثار مخاوف بشأن برنامج طهران النووي الذي تقول دائما إنه مخصص للأغراض السلمية فقط.