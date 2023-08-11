بعد التهديد بقتله.. واشنطن تُحمل قادة انقلاب النيجر مسؤولية سلامة «بازوم»

حذّرت الولايات المتحدة قادة الانقلاب في النيجر محملة إياهم المسؤولية عن سلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين.

جاء ذلك على لسان وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنباء تهديد الانقلابيين -أمس الخميس- بقتل الرئيس بازوم إذا تدخلت دول الجوار عسكريا.

وقال بلينكن إن بلاده ستحمل المجلس العسكري -الذي استولى على السلطة في النيجر- المسؤولية عن سلامة الرئيس المنتخب ديمقراطيا بازوم وعائلته وأعضاء حكومته.

وتأتي تصريحات بلينكن ردا على ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين غربيين قالوا إنّ قادة الانقلاب هددوا بقتل الرئيس المحتجز إذا تدخلت دول الجوار عسكريا.

وقال بلينكن في بيان أصدرته الخارجية «الولايات المتحدة تنضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر».

وأضاف بلينكن «الولايات المتحدة تقدر إصرار «إيكواس» على استكشاف جميع الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة».