بعد التوترات.. الصين وأمريكا تجريان محادثات «صريحة وبناءة»

أعلنت البحرية الصينية، السبت، أن الجيشين الأمريكي والصيني عقدا محادثات حول الأمن البحري هذا الأسبوع، ووصفتها بأنها كانت “صريحة وبناءة”، في خطوة تهدف لاستعادة الاتصالات العسكرية تدريجيًا بعد أشهر من التوترات التجارية.

وأوضحت البحرية الصينية، عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الاجتماعات جرت على مستوى العمل في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر في جزيرة هاواي، مضيفة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الأمني البحري والجوي بين الصين والولايات المتحدة.

وتأتي هذه المحادثات في سياق توترات مستمرة بين بكين وواشنطن منذ العام 2022، إثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهو ما اعتبرته الصين دعمًا للنزعة الانفصالية على الجزيرة، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها.

وأكدت الصين في مناسبات عدة على ضرورة احترام مبدأ “الصين الواحدة” ورفض إرسال الأسلحة إلى تايوان، داعية الولايات المتحدة إلى التوقف عن أي خطوات قد تُفاقم التوترات في المنطقة.