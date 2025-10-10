بعد التوصل لاتفاق غزة.. تونس تصدر تحذيراً!

جددت تونس، اليوم الخميس، تأكيد موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، معربةً عن ارتياحها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد عامين من ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وأشادت وزارة الخارجية التونسية، في بيان نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، مثمنةً الجهود العربية والدولية التي أسفرت عن الاتفاق، ومحذّرةً في الوقت ذاته من “تكرار نقض الاحتلال الصهيوني لالتزاماته”.

ودعت تونس المجتمع الدولي إلى ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وفك الحصار الكامل عن غزة، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بما يضمن حياة كريمة للفلسطينيين، وفقًا لوكالة أنباء “تونس أفريقيا”.

كما شددت الخارجية التونسية على ضرورة محاسبة مسؤولي الاحتلال على ما ارتُكب من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مجددة رفضها لمحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ومؤكدة دعمها المطلق لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

ويأتي الموقف التونسي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع كل من إسرائيل وحركة “حماس” على المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، التي تتضمن تبادل المحتجزين ودخول المساعدات وسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.