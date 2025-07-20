بعد الجدل حول «غروك 4».. ماسك يكشف عن «بيبي غروك» للأطفال!

أثار إعلان إيلون ماسك عن مشروعه الجديد “بيبي غروك” (Baby Grok) اهتماماً واسعاً في أوساط التكنولوجيا والتربية، بعدما كشف أن شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي “xAI” تعمل على تطوير تطبيق مخصص للأطفال، يقدم محتوى تعليمياً وترفيهياً باستخدام الذكاء الاصطناعي، في خطوة وصفها متابعون بأنها محاولة لجذب الجيل الجديد إلى بيئة رقمية أكثر أماناً.

ورغم أن ماسك لم يقدّم تفاصيل تقنية أو زمنية محددة لإطلاق التطبيق، واكتفى بذكره في منشور مقتضب على منصته “إكس” (تويتر سابقاً)، فإن مجرد اقتران المشروع باسم “غروك” كافٍ لإثارة الجدل، خاصة بعد الانتقادات التي واجهها الإصدار الأخير من روبوت الدردشة “غروك 4” إثر نشره محتوى اعتُبر معادياً للسامية، ما أعاد الجدل حول الرقابة على أدوات الذكاء الاصطناعي ومسؤولية المنصات.

ويأتي الإعلان عن “بيبي غروك” بعد أيام فقط من إطلاق “xAI” للنسخة المحدّثة من روبوت “غروك”، في إطار سباق متسارع بين كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير نماذج محادثة أكثر ذكاءً وقدرة على التفاعل البشري. إلا أن ربط اسم “غروك” بتطبيق موجّه للأطفال يطرح تساؤلات جدية حول آليات الضبط الأخلاقي، وجودة المحتوى، ومدى قدرة النظام الجديد على تلبية متطلبات الخصوصية والأمان في بيئة رقمية موجهة لصغار السن.

ويرى مراقبون أن المشروع الجديد قد يكون أيضاً محاولة من ماسك لاستعادة جزء من الثقة المفقودة في منتجاته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد سلسلة من الانتقادات التي طالت منصة “إكس” بسبب ضعف الإشراف على المحتوى، وتزايد المخاوف من التحيّز أو التشويش الذي قد تسببه أنظمة الذكاء الاصطناعي غير المضبوطة.

ويُتوقع أن تكشف “xAI” عن مزيد من التفاصيل بشأن “بيبي غروك” خلال الأشهر المقبلة، وسط ترقب واسع لما قد يحمله هذا التطبيق من وعود أو تحديات جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي الموجه للأطفال.