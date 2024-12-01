بعد «الجزر وماكدونالدز واللحوم».. «الخيار الملوث» يصيب العشرات في أمريكا

بعد “الجزر وماكدونالدز واللحوم”، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنه “أصيب ما لا يقل عن 68 شخصًا ببكتيريا “السالمونيلا”، في أمريكا، بسبب خيار ملوث تم بيعه في الولايات المتحدة وكندا“.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين صحيين، “أن تفشي المرض قد يكون مرتبطًا بالخيار أدى إلى إصابة 68 شخصًا على الأقل في 19 ولاية”.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، “إن 18 شخصًا على الأقل احتاجوا إلى العلاج في المستشفيات، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات”.

وبحسب الصحيفة، “يُعتقد أن تفشي المرض مرتبط بالخيار المزروع في المكسيك، والذي تبيعه شركة “SunFed Produce”، وغيرها من المستوردين في الولايات المتحدة”.

وكانت أصدرت شركة “صن فيد” أمر استدعاء لجميع أحجام “الخيار الطازج الكامل” الذي تم بيعه في الفترة من 12 أكتوبر إلى 26 نوفمبر”، ووفق الشركة التي يقع مقرها في ولاية أريزونا، “فإن عملية السحب جاءت بعد أن أخطرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشركة بالتلوث المحتمل”.

وحددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بالتعاون مع مسؤولين آخرين في مجال الصحة العامة، “ستة مواقع ظهرت فيها مجموعة من حالات التلوث، مما يعني أن أشخاصًا غير مرتبطين كانوا يتناولون الطعام في نفس الموقع أو الحدث أصيبوا بالمرض، وأوضحت أن تلك المواقع تشمل مرفقين للمعيشة المستقلة وثلاث مناطق مدرسية ومطعمًا”.

هذا وقبل أيام أعلنت خدمة سلامة الغذاء والتفتيش (FSIS) التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، “سحب ما يزيد عن 75 ألف كغ من لحم البقر المفروم الذي تم بيعه في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد اختباره إيجابيا لبكتيريا “الإشريكية القولونية”، والتي تسببت بإصابة 15 شخصا من سكان مينيسوتا، كما سبق سحب منتجات “جزر عضوي” ملوث ببكتيريا الإشريكية القولونية، وكذلك تفشي كبير لبكتيريا الإشريكية القولونية وكان مرتبطا بالبصل المقطع في وجبات من “ماكدونالدز”.

يذكر أن “عَدوى السلمونيلة (داء السلمونيلات) هو مرض بكتيري منتشر يصيب السبيل المعوي، وعادةً ما تعيش بكتيريا السلمونيلة في أمعاء الحيوان والإنسان وتخرج مع البراز، ويُصاب الأشخاص بهذه البكتيريا في أغلب الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث، وقد لا تظهر الأعراض على بعض المصابين بعدوى السلمونيلة، بينما تظهر على معظم الأشخاص أعراض الإسهال والحُمّى وتقلصات المعدة (البطن) المؤلمة خلال مدة تتراوح بين 8 و72 ساعة من التعرُّض للبكتيريا، ويتماثل معظم الأشخاص الأصحاء للشفاء خلال أيام قليلة دون تناول علاج محدد، لكن في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب الإسهال في الإصابة بجفاف شديد، ما يستدعي الحصول على الرعاية الطبية الفورية، كما قد تتفاقم المضاعفات لدرجة تهدد الحياة، وذلك إذا انتشرت العَدوى خارج الأمعاء.