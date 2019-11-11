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بعد الجوكر.. تعرف على الفيلم الذي استحوذ على إيرادات السينما العالمية

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 نوفمبر 2019 - 10:06
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احتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد “اللعب بالنار” المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار. [إنترنت]
استحوذ فيلم المغامرات الحربي التاريخي الجديد “ميدواي” على صدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية مطلع الأسبوع محققاً 17.5 مليون دولار.

حيث أن الفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.

كما جاء فيلم الرعب والإثارة الجديد “دكتور سليب” في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، والفيلم بطولة إيوان مكريغور وريبيكا فيرغسون وكيليغ كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناغان.

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هذا واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد “اللعب بالنار” المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار، والفيلم بطولة جون سينا وكيغان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

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