بعد الحرائق.. كارثة جديدة تهزّ كاليفورنيا الأمريكية

بعد الحرائق، هطلت أمطار غزيرة وثلوج، في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا، وسط توقعات بتسببها بوقوع خطر اندلاع حرائق غابات كبيرة في المنطقة.
وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن “مطار لوس أنجلوس الدولي أبلغ عن هطول أمطار غزيرة، وتم إغلاق جزء من طريق باسيفيك كوست هاي واي السريع في مقاطعة لوس أنجلوس بسبب تدفقات الطين في توبانغا كانيون”، حسبما أفادت وزارة النقل في كاليفورنيا.
ووفق الوكالة، “شهدت مناطق جبلية في مقاطعتي سان برناردينو وريفرسايد، تساقط كميات كبيرة من الثلوج”.
وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، “أن الأمطار والثلوج التي طال انتظارها لإخماد الحرائق هطلت على الجبال”.
وذكرت تقارير إعلامية أنه “تم إغلاق عدة طرق بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية، ولكن لحسن الحظ هطلت أقوى أمطار فوق المحيط”.
يذكر أنه، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة التي وقعت في منطقة لوس انجليس لتصل إلى 29 شخصاً، وقد آتى الحريقان على أكثر من 16 ألف مبنى، كما دمرا أكثر من 150 كيلومترا مربعا منذ مطلع الشهر الجاري.
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