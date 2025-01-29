بعد الحرائق.. كارثة جديدة تهزّ كاليفورنيا الأمريكية

بعد الحرائق، هطلت أمطار غزيرة وثلوج، في جميع أنحاء جنوب كاليفورنيا، وسط توقعات بتسببها بوقوع خطر اندلاع حرائق غابات كبيرة في المنطقة.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بأن “مطار لوس أنجلوس الدولي أبلغ عن هطول أمطار غزيرة، وتم إغلاق جزء من طريق باسيفيك كوست هاي واي السريع في مقاطعة لوس أنجلوس بسبب تدفقات الطين في توبانغا كانيون”، حسبما أفادت وزارة النقل في كاليفورنيا.

ووفق الوكالة، “شهدت مناطق جبلية في مقاطعتي سان برناردينو وريفرسايد، تساقط كميات كبيرة من الثلوج”.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز، “أن الأمطار والثلوج التي طال انتظارها لإخماد الحرائق هطلت على الجبال”.

وذكرت تقارير إعلامية أنه “تم إغلاق عدة طرق بسبب الفيضانات والانهيارات الطينية، ولكن لحسن الحظ هطلت أقوى أمطار فوق المحيط”.

يذكر أنه، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة التي وقعت في منطقة لوس انجليس لتصل إلى 29 شخصاً، وقد آتى الحريقان على أكثر من 16 ألف مبنى، كما دمرا أكثر من 150 كيلومترا مربعا منذ مطلع الشهر الجاري.

Southern California went right from fire weather to mud and debris slides due to rain and mountain snow. The wet weather continues today through Tuesday and fire weather shifts to the NM-AZ border. Learn more here 👇 https://t.co/35yC5peDlD



📸 via CALTRANS District 7 pic.twitter.com/OjBRMzRbZQ — Weather & Radar USA (@WeatherRadar_US) January 27, 2025

🇺🇸MUDSLIDES AND DEBRIS FLOWS RAVAGE LA AS RAIN RETURNS



The much-needed rain in Southern California has sparked a muddy and debris filled chaos in areas scarred by recent wildfires.



The Los Angeles Fire Department battled to free trapped vehicles in Woodland Hills, where mud… pic.twitter.com/98BZQddyxS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 27, 2025

Much-needed rain triggered mudslides and debris flows in Southern California burn-scar areas over the weekend. pic.twitter.com/GqN2O0TR7N — AccuWeather (@accuweather) January 27, 2025

🚨 Risk for deadly and destructive mudslides is on the rise in Southern California as torrential rains pour down.



Land recently charred in the fires, or "burn scars," are at high risk of incurring flash floods and heavy debris flow. pic.twitter.com/YUKl0ixzhp — The Lever (@LeverNews) January 27, 2025