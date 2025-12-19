بعد الخروج من كأس العرب.. الاتحاد المصري ينهي عقد «علاء نبيل»!

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عدم تجديد عقد علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، وذلك عقب الخروج المبكر لمنتخب مصر من بطولة كأس العرب 2025 التي استضافتها دولة قطر.

وأكد الاتحاد في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني أن القرار جاء في إطار التفاهم والاحترام المتبادل بين الطرفين، مشيرًا إلى أن التعاقد الذي استمر لمدة عامين ينتهي بنهاية ديسمبر 2025 دون تجديد.

وأشاد الاتحاد بالجهود التي بذلها علاء نبيل خلال فترة عمله، معتبرًا إياه أحد أبناء الاتحاد أصحاب الكفاءات الفنية المتميزة، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وسبق لعلاء نبيل العمل ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر مساعدًا للمدرب الراحل محمود الجوهري، وتوليه تدريب نادي المقاولون العرب، إضافة إلى عمله في الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ويأتي هذا القرار في أعقاب مشاركة مخيبة لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025، التي ودّعها من الأدوار الأولى، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الأداء الفني والاختيارات التكتيكية للفريق.

وتُوّج المنتخب المغربي بلقب البطولة مساء الخميس، عقب فوزه على نظيره الأردني بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.