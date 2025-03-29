بعد الزلزال المدمّر.. هزّة أرضية قوية تضرب ميانمار

بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد وخلّف آلاف الضحايا والمصابين، “أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر على بعد 19 كم من نيبيداو عاصمة ميانمار، وعمق 10 كم، وأفاد مركز رصد الزلازل EMSC، “برصد الهزة الأرضية عند الساعة 15:50 بالتوقيت المحلي”.

هذا “ارتفع عدد القتلى في ميانمار إلى 1002 شخصا، بينما أصيب 2376 آخرون، وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث حالة الطوارئ في مناطق ساجين، ماندالاي، ماغواي، باغو، وشمال شرق ولاية شان، بالإضافة إلى منطقة نيبيداو، وأرسلت روسيا والصين فرق إنقاذ وأطباء ومعدات متخصصة لدعم عمليات البحث وإنقاذ المتضررين”.

وفي تايلاند، “أعلنت السلطات حالة الطوارئ في بانكوك، بلغ عدد القتلى جراء الزلزال في العاصمة 5 أشخاص، بينما لا يزال 117 آخرون في عداد المفقودين”.