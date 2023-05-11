بعد السيول الأخيرة.. عميد الأصابعة يؤكد لـ«عين ليبيا» السيطرة على الوضع

أفاد عميد بلدية الأصابعة عماد المقطوف بأنّ الوضع في البلدية مستقر وتحت السيطرة، بعد تدفق السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المقطوف لـ«عين ليبيا» أنّ المياه دخلت إلى عدد من مخازن الأدوية التابع للمستشفيات ومخازن تابعة للمدارس إلى جانب غرق مبنى البلدية وتضرر عدد كبير من المنازل والطرق المتهالكة.

وذكر المقطوف أن البلدية فرضت حالة الطوارئ في المدينة جراء الأضرار الكبيرة الناتجة عن التقلبات الجوية، مشيرا إلى طلبهم الدعم من البلديات المجاورة لمدنا بسيارات شفط مياه وسيارات الدفاع المدني.

وأشار المقطوف إلى تسجيل أضرارا كبيرة في مزارع المواشي وحواضن الداوجن، مضيفا أنّهم شكلوا لجنة طوارئ في البلدية برئاسة مدير الأمن، لحصر الأضرار الناتجة عن هطول الأمطار، وكذلك استقبال شكاوى المواطنين.