بعد الصين.. اليابان تنجح في اختبار صاروخ «يعود إلى الأرض» بسلام

حققت اليابان خطوة جديدة في سباق تطوير تقنيات الفضاء الحديثة، بعدما نجح صاروخها التجريبي القابل لإعادة الاستخدام RV-X في الإقلاع والعودة إلى الأرض بسلام خلال أول رحلة اختبارية له، في تجربة تهدف إلى تطوير صواريخ أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة في سوق الإطلاق الفضائي العالمي.

وأقلع الصاروخ RV-X اليوم السبت من مركز اختبار نوشيرو التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية “جاكسا” في شمال شرق اليابان، حيث نفذ رحلة قصيرة استغرقت أقل من دقيقة واحدة، حلق خلالها وتحرك بشكل أفقي قبل أن يهبط بنجاح في موقع الاختبار.

وبثت مجموعة “NVS”، وهي مجموعة يابانية من هواة ومحبي الفضاء، تجربة الإطلاق والهبوط مباشرة، وسط اهتمام واسع بهذه الخطوة التي تعتبر اختبارًا مهمًا ضمن جهود اليابان لتطوير تكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وتسعى اليابان من خلال مشروع RV-X إلى امتلاك تقنيات مشابهة لتلك التي طورتها شركة “سبيس إكس” التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، والتي تعتمد على إعادة استخدام أجزاء من الصواريخ بهدف تقليل تكاليف عمليات الإطلاق وزيادة كفاءة الرحلات الفضائية.

ويمثل نجاح التجربة مرحلة متقدمة في خطة اليابان لتطوير صاروخ منخفض التكلفة يمكن أن يحل مستقبلًا محل سلسلة صواريخ “H3” المستخدمة حاليًا في برنامج الإطلاق الياباني، والتي تعتمد على الاستخدام لمرة واحدة.

وتعمل طوكيو على تعزيز موقعها في سوق الفضاء العالمي الذي يشهد منافسة متزايدة بين الحكومات والشركات الخاصة، خصوصًا مع توسع الاعتماد على الأقمار الصناعية والرحلات التجارية إلى الفضاء.

وتأتي التجربة اليابانية بعد يوم واحد من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في الصين نجاح البلاد لأول مرة في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ بعد عملية إطلاق، في خطوة اعتبرت تقدمًا مهمًا ضمن جهود بكين لتطوير تقنيات إعادة الاستخدام في قطاع الفضاء.

وتشير هذه التطورات المتزامنة في آسيا إلى تصاعد المنافسة بين القوى الفضائية الكبرى لتطوير صواريخ أكثر كفاءة وأقل تكلفة، في وقت تواصل فيه شركة “سبيس إكس” ريادتها في هذا المجال عبر صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام التي غيرت شكل صناعة الإطلاق الفضائي خلال السنوات الأخيرة.