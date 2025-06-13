بعد الضربة الإسرائيلية… خامنئي يعيّن قائداً جديداً للجيش الإيراني

أصدر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الجمعة، قراراً بتعيين حبيب الله سياري قائداً مؤقتاً للأركان العامة للجيش الإيراني، خلفاً للواء حسين سلامي الذي استشهد في الهجوم الإسرائيلي الأخير.

كما عيّن خامنئي اللواء أحمد وحيدي قائداً جديداً للحرس الثوري الإيراني، في خطوة تأتي في أعقاب مقتل قائد الحرس السابق اللواء سلامي، وتعكس حرص القيادة الإيرانية على تعزيز استقرار المؤسسة العسكرية والحفاظ على جاهزيتها.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، بياناً رسمياً نعى فيه مقتل قائده العام، اللواء حسين سلامي، وعدد من أفراده في ضربة إسرائيلية استهدفت مقر قيادة الحرس فجر اليوم، معتبراً أن الهجوم جريمة شنيعة تستهدف أمن الشعب الإيراني.

وقال البيان: “بقلوب مفعمة بالحزن والأسى، ننعي استشهاد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي وعدد من مرافقيه أثناء تأديتهم واجب حماية أمن البلاد، إثر العدوان الذي شنّه الكيان الصهيوني”. وقدم التعازي إلى قائد الثورة الإسلامية، الإمام علي خامنئي، وإلى أسر الشهداء والشعب الإيراني.

وأشار البيان إلى أن اللواء سلامي كان “من أبرز القادة في الثورة الإسلامية، ورجل جهاد في المجالات العلمية والثقافية والأمنية والعسكرية، حاضرًا في جميع الميادين بروح مخلصة وحكيمة”.

وأكد الحرس الثوري في بيانه أن “القيادة إلى جانب القوات المسلحة ومجاهدي الأمة الإسلامية على أهبة الاستعداد للرد رداً حازماً وقاسياً على هذا العدوان”.

وأضاف البيان أن الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الاعتداءات كانت قيد الدراسة، وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بتفاصيل العمليات المضادة والإجراءات المستقبلية.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة هجوماً أطلقت عليه اسم “الأسد الصاعد” بهدف “إزالة التهديد النووي الإيراني”، مما أسفر عن مقتل اللواء سلامي وعدد من الأشخاص، بالإضافة إلى إصابة مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي شمخاني بجروح خطيرة.