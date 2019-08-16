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بعد العثور على «طنجرتي ضغط».. استنفار أمني بمحطة مترو في نيويورك

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 أغسطس 2019 - 17:37
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تعد المحطة من أكثر محطات الركاب ازدحامًا في نيويورك. [NYPD Counterterrorismd]
قامت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، صباح الجمعة، بإخلاء محطة مترو منهاتن السفلى بالقرب من مركز التجارة العالمي، وذلك بعد عثورها على طنجرتي ضغط كهربائيتين.

وأكدت الشرطة أن الطنجرتين ليستا معدتين للتفجير، كما قامت بتفتيش المحاطات القريبة من المحطة التي تعد من أكثر محطات الركاب ازدحامًا في نيويورك، لمزيد من الاطمئنان وكإجراء وقائي.

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وعُثِر على الطنجرة الأولى داخل محطة فولتون ستريت، فيما عُثِر على الثانية على سكة المترو.

وقال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك جيمس ر. واترز، إنه تم رفع الجهازين، مؤكدا أنهما ليسا جهازين متفجرين.

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