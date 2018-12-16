بعد العديد من المطالبات.. حكومة الوفاق تُقرر زيادة مرتبات المتقاعدين

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمس السبت مع رئيس جمعية رابطة المتقاعدين بحضور المستشار المالي للرئيس ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

حيث تناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مطالب وحقوق المتقاعدين.

من جهته وجه السراج تعليماته بتسوية المشاكل السابقة لتولي حكومة الوفاق مسؤولياتها حسب القانون والقرارات الصادرة بالخصوص وتكليف مراقب مالي بصرف المستحقات العالقة اعتباراً من الأول من يناير 2019م.

كما أصدر السراج تعليماته بمراجعة مرتبات المتقاعدين أسوة بالعاملين ومعاشات الضمان، على أن يتم زيادة كافة رواتب المتقاعدين وأن تدرج القيمة في الترتيبات المالية لعام 2019م.

هذا ووجه السراج أيضاً بإتخاذ الإجراءات اللازمة من إعداد قوائم بالأعداد وكل ما يلزم لتنفيذ هذه التعليمات.