بعد الغموض الذي لفّها.. «باتيلي» يوضح تفاصيل مبادرته ويؤكد على الاستقالة

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنّ مبادرته تهدف لتحريك المياه السياسية الراكدة مع البناء على توافقات مجلسي النواب والدولة بشأن الإعداد للانتخابات.

وأوضح باتيلي أنّه يسعى لتوسيع دائرة المشاركة لحل الأزمة الراهنة، وعدم ترك الأمر حكراً على المجلسين التشريعيين اللذين استغرقا ما يكفي دون أن يتوصلا إلى نتائج ملموسة.

وتابع باتيلي أنّ القرارات التي ستنتج عن هذه المبادرة ستحظى بالشرعية لأنّها ستكون محل إجماع وطني، وإنّ إرادة الليبيين تتفق مع المجتمع الدولي بالدفع باتجاه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2023.

وأضاف باتيليل أنّ المبادرة ستبنى على ما تم التوصل إليه من توافقات بين مجلسي النواب والدولة بما في ذلك المعالجات اللازمة في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري.

وأشار باتيلي أنّه لإنجاح الانتخابات يجب تعهد المرشحين بالقبول بنتائج الانتخابات دون المس بحقهم في تقديم الطعون بالطرق القانونية المعروفة.

وذكر باتيلي أنّه من الضروري توفير آلية حكومية شفافة للرقابة على الإنفاق العام، ومنع استخدام موارد الدولة لأغراض انتخابية، أو لترجيح كفة مرشح ما على حساب منافسيه.

وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة استقالة المسؤولين الحاليين من مناصبهم قبل فترة تحددها القوانين الانتخابية.