بعد الفنانة «أصالة».. فضل شاكر يطرح أغنية «هي شامنا»

أطلق الفنان اللبناني فضل شاكر، أغنية جديدة بعنوان “الشام فتّح” أهداها للشعب السوري بمناسبة تحرير سورية من نظام “بشار الأسد”.



والأغنية من “كلمات وألحان الشاعرة والملحنة اليمنية جمانة جمال، والتوزيع الموسيقي عباس صباح”.

وقالت كلمات الأغنية: “‎دوري يا فرحة على الحبايب دوري.. الشام فتّح ياسمين وجوري.. ‎جراح صرلا عمر عم تكوينا.. ‎طابت ورح بطيب؛ لأنك سوري.. ‎لا بعاد بيفرقنا ‎ولا بحر بيغرقنا.. ‎احنا ولادك جينا ‎يا شامنا ضمينا”.

هذا سيّد الغناء العربي يغني للشام مساء الحب عبلادي 💚 #فضل_شاكر تم النشر بواسطة ‏الشاعر قاسم العاني‏ في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥

“أصالة” تغني للسوريين

في 18 ديسمبر الماضي، أطلقت المغنية السورية أصالة نصري أغنيتها الجديدة “ارفع راسك فوق أنت سوري حر”، بمناسبة سقوط النظام السوري السابق.

وتقول كلمات الأغنية:

ارفع راسك فوق

انته سوري حر

سورية جنة

والفرح سوري

يا ياسمينة

معانقه الجوري

منكتب ع حيطانك منحبك

يا وطني الغالي منحبك

سوريا وحدة وللكل

من هالارض ما منفل

مافي حدا يفرقنا

منراهن ع وحدتنا

من الاول قلنا ومنعيد

والأرض لشعبا بتضل

النا الارض النا الدار

و ال بيحبو بلادي كتار

بهمتهن منعمرها

ومنجبر بيخاطرها

منقلبها أحلى جنة

ومثلها بهل الدنيا ما صار

ارفع راسك فوق

انته سوري حر