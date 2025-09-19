بعد الفوز على نيوكاسل.. برشلونة يترقب مواجهة باريس في مونتجويك

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، أن مباراته المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان ستُقام على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس مونتجويك، نظرًا لاستمرار أعمال التجديد في ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وأكد النادي الكتالوني، في بيان رسمي، أن المواجهة التي ستجمعه بنادي العاصمة الفرنسية ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري الأبطال لموسم 2025-2026، والمقررة يوم الأربعاء 1 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً، ستُقام على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وأضاف البيان: “يواصل برشلونة جهوده المكثفة للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح سبوتيفاي كامب نو قريبًا، ويشكر أعضائه ومشجعيه على تفهّمهم ودعمهم خلال هذه العملية المعقدة والمثيرة التي تمثل العودة إلى الملعب الجديد”.

وكان برشلونة قد استهل مشواره الأوروبي بفوز ثمين خارج الديار على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانت جيمس بارك مساء الخميس.

ويستعد برشلونة حاليًا لمواجهة خيتافي يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، حيث يحتل البلوغرانا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر ريال مدريد بـ12 نقطة.