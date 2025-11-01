بعد «الكلاسيكو».. لامين جمال يسعى للتألق بمشواره مع برشلونة

بدأ نجم برشلونة الشاب لامين جمال صفحة جديدة بعد الأداء المخيب الذي قدمه في مباراة “الكلاسيكو” أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وشهدت المباراة مستوى دون المتوقع من لامين جمال، حيث لم يتمكن من تنفيذ أي مراوغات وابتعد عن مستواه المعهود طوال 90 دقيقة.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن اللاعب قرر تعديل برنامجه التدريبي والالتزام بجلسات العلاج الطبيعي لاستعادة جاهزيته البدنية والمساهمة مجدداً في انتصارات الفريق. وقد ظهر لامين جمال مؤخراً متدرباً بكامل طاقته، مسدداً الكرة دون شعور بأي ألم، على عكس ما كان واضحاً في مباراة الأحد الماضي ضد ريال مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي مساء الأحد على ملعب “مونتغويك”، في محاولة لاستعادة نغمة الانتصارات ومحو آثار الخسارة الثقيلة أمام الغريم التقليدي.