بعد المُشاورات.. هل ستُشارك ليبيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟

اجتمع أعضاء ورئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس أمس الإثنين بديوان الهيئة للتشاور حول مشاركة الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 50 الذهبية والمزمع عقده يوم 23 يناير 2019.

حيث حضر الاجتماع كلاً من رئيس اللجنة العليا للمعرض محمد الهدار، ومدير إدارة المراكز والبيوت الثقافية، ومدير إدارة المطبوعات، ورئيس إتحاد الناشرين الليبيين، ومدير إدارة الكتاب والنشر، ومستشار الهيئة لشؤون الإعلام.

هذا وتناول اللقاء كيفية مشاركة الوفد الليبي بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أقرت اللجنة العليا للمعرض مشاركة وفداً يضم عدداً من الأدباء والكتاب والمثقفين من كافة المدن الليبية، من خلال مخاطبة المؤسسات والهئيات العامة والخاصة، التي لها علاقة بالنشر للمشاركة في الجناح الليبي، والتعريف بالثقافة والهوية الليبية في المحافل الدولية.