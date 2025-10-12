بعد الهجوم على لبنان.. قيادي حوثي يحذّر: يبدو أن الإسرائيليين يريدون العودة للملاجئ!

في تعليق لافت على الهجوم الإسرائيلي العنيف الذي استهدف منطقة المصيلح جنوب لبنان، قال حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله (الحوثيون)، إن “البلطجة الصهيونية تهاجم منطقة المصيلح بجنوب لبنان فجر اليوم، ويبدو أنهم يريدون العودة إلى الملاجئ”.

ونشر الأسد عبر حسابه على منصة “إكس” فيديو يوثق الانفجارات الضخمة التي خلفتها الغارات الإسرائيلية على صالات عرض جرافات وحفارات في المنطقة.

وكانت أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية نفذت فجر السبت أكبر عدوان جوي منذ انتهاء حرب الـ66 يوماً عام 2006، مستهدفة منطقة المصيلح – الزهراني، وأسفر الهجوم عن استشهاد سوري وإصابة عدة مدنيين بجروح خطيرة، إضافة إلى تدمير واسع لعشرات المعارض والآليات، مع تقدير الخسائر بمئات الملايين من الدولارات.

وكانت شهدت صنعاء مظاهرة حاشدة دعمًا لأهالي غزة ولبنان، شارك فيها يمنيون ومن أتباع الحوثي، رفعوا خلالها بنادقهم وأعلام لبنان، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة ضد العدوان الإسرائيلي.

"הבריונות הציונית תוקפת את אזור אל-מוסילה בדרום לבנון לפנות בוקר היום, נראה שהם רוצים לחזור למקלטים." pic.twitter.com/D0a81Jgk8O — حزام الأسد (@hezamalasad) October 11, 2025

“أنصار الله” تعلن وقف هجماتها على إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر بشرط الالتزام باتفاق غزة

أعلنت حركة “أنصار الله” اليمنية أنها ستوقف هجماتها العسكرية على إسرائيل وسفنها في البحر الأحمر إذا التزمت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحذر القيادي حزام الأسد من استئناف العمليات العسكرية بوتيرة أشد في حال استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة.