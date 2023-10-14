بعد الهزة الأرضية.. مديرية أمن طرابلس تُؤكد ضرورة الاستعداد لأي طارئ

عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اجتماعا موسعاً، اليوم السبت، خُصِص لمواجهة أي احتمالات بشأن الهزات الأرضية.

وحضر الاجتماع مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش والشؤون العامة اللواء محمد زرتي، ومدير المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء د. أكرم الكاسح، بالإضافة إلى رؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية.

وتحدث مدير المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء عن تفاصيل هزات يوم الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الهزة الثانية من الزلازل السطحية لذلك شعر بها سكان مدينة طرابلس وقصر بن غشير وقد حدثت نتيجة للتصدع من الهزة الأولى.

وخلُصَ الاجتماع إلى عدم إهمال المؤشرات الجيولوجية لضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والاستعداد لأي طارئ، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمديرية أمن طرابلس.