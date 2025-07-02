بعد امتداد دام 100 عام.. فرنسا تنهي وجودها العسكري في السنغال

سلّمت القوات الفرنسية، أمس الثلاثاء، قاعدة روفيسك العسكرية إلى الحكومة السنغالية، في خطوة جديدة ضمن خطة الانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من السنغال بعد أكثر من قرن من الوجود العسكري.

وتُعد قاعدة روفيسك رابع منشأة عسكرية فرنسية يتم تسليمها، ومن المتوقع أن تستلم السنغال قاعدتين إضافيتين في 18 يوليو الجاري، ما سيمثل انتهاء رحيل القوات الفرنسية التي تمتد جذورها لأكثر من 100 عام.

وتم تسليم القاعدة بدون مراسم رسمية، حيث اقتصر الحدث على توقيع بين الجانبين بحضور قادة عسكريين ومسؤولين من السفارة الفرنسية في دكار، وتقع القاعدة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب العاصمة دكار، وكانت تُستخدم منذ عام 1960 كمحطة بث إذاعي عسكرية فرنسية تواصل بها مع السفن والغواصات المنتشرة على السواحل الأطلسية.

وفي الأسابيع الماضية، غادر نحو 20 جنديًا فرنسيًا كانوا يتمركزون في القاعدة ويتولون إدارتها.

ويأتي هذا الانسحاب في ظل قرار الحكومة السنغالية الجديدة برئاسة باسيرو ديوماي فاي، الذي اعتبر الوجود العسكري الفرنسي في بلاده مخالفة لسيادة الدولة واستقلالها، في خطوة تعكس تحوّلات سياسية واضحة في علاقات البلدين.

ومن المتوقع أن تكتمل عملية الانسحاب بتسليم القاعدة العسكرية في وسط مطار دكار، ومنشأة أخرى في حي بلاتو قرب الميناء، لتختتم حقبة عسكرية امتدت لأكثر من مئة عام بين فرنسا والسنغال.