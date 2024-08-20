بعد امتناع «الكبير».. اكتمال إجراءات التسليم الإداري بالمصرف المركزي

أعلنت لجنة إجراءات التسليم والاستلام بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي وإعادة تشكيل مجلس إدارته الانتهاء من إجراءات التسليم الإداري نتيجة لامتناع المحافظ الصديق الكبير عن التسليم.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة الجديد سيباشر مهامه ابتداء من يوم غد الأربعاء.

وفي سياق ذي صلة، أفاد بيان للمجلس الرئاسي بأنه سيتم تشكيل مجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي يتألف من كفاءات تكنوقراطية، وتمكين المحافظ المنتخب من قبل مجلس النواب والمقبول من قبل المجلس الأعلى للدولة من ممارسة مهامه بصفة مؤقتة.

وأشار البيان إلى أن هذا التدبير المؤقت سيظل قائما حتى يتم التوافق على تعيين محافظ جديد وفقا للاتفاق السياسي وتعديلاته.