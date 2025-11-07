رفعت عائلات أمريكية وكندية سبع دعاوى قضائية ضد شركة “أوبن أيه آي“ (OpenAI)، متهمة إياها بالمسؤولية غير المباشرة عن انتحار 4 أشخاص وتعرض 3 آخرين لصدمات نفسية، نتيجة تفاعلاتهم مع مساعد الذكاء الاصطناعي “شات جي بي تي” (ChatGPT).

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تم تقديم الدعاوى يوم الخميس أمام محاكم ولاية كاليفورنيا، وتتضمن اتهامات قانونية تشمل “الوفاة الناتجة عن الإهمال”، و”الانتحار بمساعدة الذكاء الاصطناعي”، و”القتل غير العمد”.

تشير الدعاوى إلى أن الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 عامًا، تلقوا إجابات من ChatGPT شجعتهم على الانتحار أو عززت أفكارًا وهمية وانعزالية، دون تقديم توجيهات كافية للمساعدة أو التدخل.

في حالة أموري لاسي (17 عامًا من جورجيا)، تزعم عائلته أن الذكاء الاصطناعي قدّم له توجيهات صريحة لإنهاء حياته، بعد أن سأله عن “أسهل طريقة للانتحار”. وفي حالة زين شامبلين (23 عامًا من تكساس)، تقول الدعوى إن محادثة استمرت أربع ساعات تضمنت عبارات عززت أفكاره الانتحارية، مع ذكر الخط الساخن الوطني للوقاية من الانتحار (988) مرة واحدة فقط.

كما أوردت دعوى أخرى أن جاكوب إيروين من ولاية ويسكونسن دخل المستشفى بعد أن تعرض لنوبات هوس وانفصام في التفكير نتيجة تفاعله المكثف مع ChatGPT، الذي عزز لديه أوهامًا حول مؤامرات عالمية دون تصحيح أو تحذير.

وتطالب العائلات بتعويضات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إجراءات وقائية تشمل إدخال آلية توقف المحادثة عند مناقشة الانتحار، وتفعيل إشعارات فورية للخط الساخن للدعم النفسي، وتحسين خوارزميات التفاعل لضمان أولوية السلامة النفسية للمستخدمين.