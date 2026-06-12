طرابلس.. تصرف متهوّر داخل محطة وقود يضع صاحبه بـ«قبضة الأمن»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بسكب الوقود داخل إحدى محطات الوقود بمنطقة حي الأندلس في العاصمة طرابلس، في واقعة وصفتها الوزارة بأنها مخالفة صريحة لاشتراطات الأمن والسلامة المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن المقطع المتداول أظهر الشخص أثناء تعبئة مركبته بالوقود إلى جانب عدد من القوارير البلاستيكية، قبل أن يقوم بسكب كميات من الوقود على الأرض داخل المحطة، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة واحتمال وقوع أخطار جسيمة.

وبحسب وزارة الداخلية، باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس فور رصد الواقعة عمليات التحري وجمع المعلومات المتعلقة بالشخص الظاهر في الفيديو، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هويته وضبطه.

وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة استدلت مع المتهم حول ملابسات الواقعة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم وفق التشريعات النافذة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مثل هذه التصرفات تشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة، نظراً لما قد تسببه من مخاطر على الأرواح والممتلكات داخل محطات الوقود والمرافق الحيوية.

وشددت الوزارة على أن قانون العقوبات الليبي يجرّم الأفعال التي تعرض السلامة العامة للخطر أو تلحق الضرر بالمصلحة العامة والمال العام، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مثل هذه المخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الأجهزة الأمنية لتعزيز الالتزام بإجراءات السلامة داخل محطات الوقود، والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى حوادث أو أضرار تمس المواطنين والممتلكات العامة.