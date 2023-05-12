بعد انتقاده حوادث الخطف.. اختطاف الناشط «خالد المرغني» في بنغازي

أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا عن تعرض الناشط «خالد المرغني» للاختطاف في مدينة بنغازي على يد جهاز الأمن الداخلي.

وأفادت المنظمة الحقوقية في منشور لها، بأنّه منذ أحد 11 يوما فقدت عائلته الاتصال به ولم تتمكن من زيارته أو معرفة مصيره، مستنكرة عملية الاختطاف.

وأدانت المنظمة الجرائم الليبية بشدة استمرار حملات الخطف والاعتقال التعسفي ضد ناشطي المجتمع المدني، محملة السلطات شرق ليبيا المسؤولية القانونية الكاملة.

وطالبت السلطات بالكشف عن مصير المرغني وإطلاق سراحه، والعمل على محاسبة المسؤولين، ويعتبر المختطف عضو في مؤسسة «برقة موطني الحقوقية»، وتم اختطافه بسبب انتقاداته لحوادث الخطف على منصة «كلوب هاوس».