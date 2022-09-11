بعد انتقاده لهم.. قوات «حفتر» تحرق منزل الناشط «السنوسي المهدي» في أبوهادي

قالت منظمة رصد الجرائم الليبية إنّ كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر أحرقت منزل الناشط المدني السنوسي المهدي بمنطقة أبوهادي جنوب سرت، وسرقة محتوياته على خلفية ظهوره بفيديو ينتقد فيه الانتهاكات بالمنطقة.

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى استمرار انقطاع الاتصلات وشبكة الإنترنت وإغلاق المستشفى وتقييد حرية التنقل على المنطقة لليوم الحادي والعشرين على التوالي، إضافة إلى أن 5 رجال من بينهم مسن ما زالوا مختفين قسرا دون معرفة مصيرهم.

كما طالبت المنظمة الحقوقية بإنهاء القيود المفروضة على حرية التنقل بالمنطقة وإعادة الاتصالات، وإخلاء سبيل جميع المختطفين فوراً دون أي قيد أو شرط.