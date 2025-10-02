بعد انتهاء التخزين المجاني.. سناب شات يفرض رسوماً على «ميزة الذكريات»

أعلنت شركة “سناب” المالكة لتطبيق “سناب شات”، عن تغيير كبير في سياستها المتعلقة بخدمة “الذكريات” (Memories)، بإنهاء ميزة التخزين المجاني غير المحدود، والبدء في فرض رسوم على المستخدمين الذين تتجاوز بياناتهم الحد المجاني الجديد.

وبحسب الإعلان، سيتم تخصيص 5 غيغابايت من التخزين المجاني لكل مستخدم، فيما ستتوفر خطط تخزين مدفوعة تبدأ من 100 غيغابايت مقابل 1.99 دولار شهريًا، وتصل إلى 5 تيرابايت مقابل 15.99 دولار شهريًا لمشتركي خطة “بلاتينيوم”.

وجاء هذا التحول بعد أن وصل عدد الذكريات المحفوظة على المنصة منذ إطلاق الميزة في عام 2016 إلى أكثر من تريليون ذكرى، ما يعكس حجم الضغط على البنية التحتية للتخزين السحابي لدى الشركة.

ولضمان انتقال سلس، منحت “سناب” المستخدمين الذين تجاوزوا الحد المجاني مهلة تمتد لمدة عام كامل، تتيح لهم خلالها الاحتفاظ بذكرياتهم مؤقتًا واختيار خطة الاشتراك الأنسب لهم.

وأكدت الشركة أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يتأثروا بهذه السياسة الجديدة، حيث لم يصل معظمهم إلى الحد الأقصى المجاني بعد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتجاه أوسع نحو النماذج المدفوعة في التطبيقات المجانية، حيث أطلقت “سناب” مؤخرًا أيضاً اشتراك Lens+ مقابل 9 دولارات شهريًا، كخدمة تتيح للمستخدمين الوصول إلى فلاتر وعدسات حصرية.

ويُتوقع أن تثير هذه التغييرات نقاشاً بين المستخدمين حول مستقبل الخدمات المجانية على الإنترنت، في ظل تزايد توجه الشركات نحو تحقيق عوائد مباشرة من خدماتها السحابية.