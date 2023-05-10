بعد انتهاء مهامه.. «المنفي» يُثني على دور السفير الإيطالي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، بديوان المجلس في طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وذلك لانتهاء فترة عمله بليبيا.

وفي مستهل اللقاء، أشاد السفير بالدور المهم الذي لعبه المجلس الرئاسي في تحقيق السلام والاستقرار في مختلف مناطق ليبيا بعد وقفه لإطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدوره أثنى المنفي على دور السفير الإيطالي، وخاصة خلال وجوده في ليبيا السنوات الأخيرة، رغم كل الظروف التي مرت بها البلاد من أزمات متتالية، معرباً عن تقديره لجمهورية إيطاليا رئيساً وحكومةً وشعباً.