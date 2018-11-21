بعد انتهاء مهام عمله.. السفير التركي يُشيد بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاربعاء بمقر المجلس السفير أحمد دوغان سفير تركيا لدى ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن زيارة السفير التركي الذي انتهت مدة عمله في ليبيا تأتي لتوديع السراج.

هذا وتقدم السفير بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي على ما وجده خلال عمله في ليبيا من رعاية واهتمام، وعبر عن تقديره لما يبذله السراج من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وما تحقق من انجازات على اكثر من صعيد، وفق قوله.

