بعد انخفاض حادّ.. أسعار «النفط» تستقرّ و«الذهب» يحلّق

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض حاد سجلته أمس حيث بلغت أسعار الخام أدنى مستوى لها منذ بداية العام في ظل مخاوف من تضرر الطلب على الطاقة جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.23% إلى 69.09 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي للشهر نفسه بنسبة 0.23% إلى 73.19 دولار للبرميل.

ويوم أمس انخفضت أسعار الذهب الأسود إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام، وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى 68.93 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود “برنت” بنسبة 2.35% إلى 73.02 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير

صعدت العقود الآجلة للذهب، بعد انخفاض حاد سجلته أمس، وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.17% إلى 2923.80 دولار للأونصة، إلا أن العقود الفورية للمعدن الأصفر انخفضت بنحو طفيف بنسبة 0.02% إلى 2914.26 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

ويوم أمس الثلاثاء، تراجعت أسعار المعدن النفيس بنسبة 1.5% في ظل موجة بيع لجني المكاسب وسط ارتفاع أسعار الذهب.